Biletleri kesiliyor! Yunus Akgün mü Kerem Aktürkoğlu mu? Milot Rashica dengeleri değiştirdi
Son dakika haberleri... Geçen sezon Adana Demirspor'da 39 maçta 9 gol, 17 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün'ün, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yıldızını daha da patlatması bekleniyordu. Fakat genç futbolcu, geçen sezonki formunu mumla aratır oldu. Milot Rashica'nın gösterdiği performans sonrası Yunus Akgün'ün ve Kerem Aktürkoğlu'ndan birinin yine yedek kulübesine çekileceği öğrenildi. İşte o isim...
Geçen sezon Adana Demirspor'da 39 maçta 9 gol, 17 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün'ün, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yıldızını daha da patlatması bekleniyordu. Fakat genç futbolcu, geçen sezonki formunu mumla aratır oldu.
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YUNUS AKGÜN'ÜN YEDEĞE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR
Özellikle kapalı savunmalara karşı etkisiz bir görüntü çizen Yunus Akgün'ün Alanyaspor karşılaşmasında yedeğe çekilmesi bekleniyor.
Transferin son gününde Norwich City'den kiralanan Milot Rashica, Süper Lig'de 3 kez oyuna sonradan dahil olurken sahada 52 dakika boy gösterdi.
26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, şans bulduğu dakikalarda hücuma hareketlilik katarak dikkatleri üzerine çekti.
Rashica, 56. dakikada ise şık bir gol atarak takımının 4. golünü kaydetti.
Öğrencisinin performansını çok beğenen Okan Buruk, Rashica'yı 62. dakikada kenara alarak Alanyaspor maçına sakladığı ortaya çıktı.
Her iki kanatta da forma giyebilen Rashica'nın Alanyaspor karşılaşmasına 11'de çıkacağı öğrenildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE RASICA 11'DE YER ALACAK
Kayserispor deplasmanında Kerem kulübüye çekilmiş, Yunus ise 11'de yer almıştı.
Kastamonu karşılaşmasında 1 gol atan ve Hamza Akman'ın ağları sarstığı pozisyon öncesi savunma arkasına yaptığı koşuyla dikkat çeken Kerem ise 11'e yerleşecek.
Okan Buruk'un, Alanya maçında kanatlarda Rashica ve Kerem'e şans vereceği ifade edildi.