Biletleri kesiliyor! Yunus Akgün mü Kerem Aktürkoğlu mu? Milot Rashica dengeleri değiştirdi

Geçen sezon Adana Demirspor'da 39 maçta 9 gol, 17 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün'ün, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yıldızını daha da patlatması bekleniyordu. Fakat genç futbolcu, geçen sezonki formunu mumla aratır oldu.