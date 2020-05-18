Haberler Galeri Spor Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Lige verilen koronavirüs salgını arasında transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Andone ile önümüzdeki yıl devam etmeyi düşünmemesi nedeniyle forvet bölgesi için arayışlara başladı. Fatih Terim yönetime ilettiği raporda, Diagne'yi de kadroda düşünmediğini açıklarken bu bölgeye acil takviye istedi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine yıldız bir isimle temasa geçilirken, golcü futbolcu transferi "görüşmelere başladık" sözleriyle duyurdu.

18.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 18.05.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





