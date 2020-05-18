RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Lige verilen koronavirüs salgını arasında transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Andone ile önümüzdeki yıl devam etmeyi düşünmemesi nedeniyle forvet bölgesi için arayışlara başladı. Fatih Terim yönetime ilettiği raporda, Diagne'yi de kadroda düşünmediğini açıklarken bu bölgeye acil takviye istedi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine yıldız bir isimle temasa geçilirken, golcü futbolcu transferi "görüşmelere başladık" sözleriyle duyurdu.

18.05.2020 09:35 - Son Güncelleme: 18.05.2020 09:37
Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Corona virüsü nedeniyle transferde gaza basan Cimbom'da öncelik forvet bölgesi...

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Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

DIAGNE'YE VETO
Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'den geri dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Bu nedenle Cimbom transferde forvet bölgesi için arayışlara koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi.

Galatasaray'dan golcü atağı! Görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre günlerdir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan futbolcu, sonunda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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