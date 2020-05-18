RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Fenerbahçe'de corona virüsü koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

18.05.2020 10:12 - Son Güncelleme: 18.05.2020 10:12
Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri üzerine yoğunlaşan sarı lacivertli ekipte teknik adam belirsizliği sürüyoor.

Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı henüz netlik kazanmazken, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği Emre Belözoğlu'na düştü.

Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Sportif direktörlük için kollarını sıvayan Emre Belözoğlu, hem teknik direktör arayışlarında hem de oyuncu transferinde bizzat rol alıyor.

Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir ismin girdiği iddia edildi...

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