Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi
Fenerbahçe'de corona virüsü koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
18.05.2020 10:12
- Son Güncelleme: 18.05.2020 10:12
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