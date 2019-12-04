Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...
1 Ekim'den bu yana formasından uzak olan Radamel Falcao'nun durumu hala soru işaretlerini gidermiş değil... Galatasaray'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynana Paris Saint-Germain maçından bu yana sakat. Tartışmalara yol açan bu sakatlık sonrası Kolombiyalı'nın tamamen iyileşmesi bekleniyor. Öte yandan Falcao, sahaya bir an önce dönmek istiyor.
04.12.2019 09:40
- Son Güncelleme: 04.12.2019 09:47
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