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Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

1 Ekim'den bu yana formasından uzak olan Radamel Falcao'nun durumu hala soru işaretlerini gidermiş değil... Galatasaray'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynana Paris Saint-Germain maçından bu yana sakat. Tartışmalara yol açan bu sakatlık sonrası Kolombiyalı'nın tamamen iyileşmesi bekleniyor. Öte yandan Falcao, sahaya bir an önce dönmek istiyor.

04.12.2019 09:40 - Son Güncelleme: 04.12.2019 09:47
Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

Galatasaray'a transferi dünya çapında olay yarattı. İstanbul'a geliş ve Sarı- Kırmızılı kulübe imza atış görüntüleri milyonlarca defa izlendi. Transfer süreci uzadığı için sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi.

Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

Buna rağmen taraftarın sevgisine karşılık verebilmek amacıyla sahaya erken çıktı ve kendisini çok zorlayınca sakatlandı.

Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

TUTABİLENE AŞK OLSUN

Falcao, 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana formasından uzak. Ancak artık bir an önce geri dönmek istiyor.

Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

Hürriyet'in haberine göre; Tedavi süresince sosyal medya paylaşımı bile yapmadı. İstanbul'a döndüğünden beri tesislere en erken o geliyor, en geç o çıkıyor.

Galatasaray'daki geleceği merak konusuydu! Yok artık Falcao...

HER GÜN 6 SAAT ÇALIŞIYOR

Günde 6 saat çalışma yapan Falcao, bir an önce formasına kavuşmanın hayalini kuruyor. Hocası Fatih Terim ise Kolombiyalı golcüyü en verimli şekilde kullanmak için, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürme fikrine karşı.

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