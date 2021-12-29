Galatasaray’dan Emil Konradsen Ceide için resmi teklif! 36 maçta 12 gol 11 asist...
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri olan Emil Konradsen Ceide için, Sarı-Kırmızılı yönetimin kulübü Rosenborg'a ciddi bir teklif yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
29.12.2021 22:16
- Son Güncelleme: 29.12.2021 22:16
Ligde şampiyonluk yarışına havlu atan Avrupa Ligi'nde ise adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
TEKLİF CAZİP
Norveç basınından Tv2'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Rosenborg forması giyen kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide için oldukça cazip bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.
Ceide ile ilgili Rosenborg'un Galatasaray'a net bir cevap vermediği belirtilse de yüksek rakamlı olduğu belirtilen bu teklif sonrası transferin bitme olasılığının bir hayli yüksek olduğu kaydedildi.
36 MAÇ 12 GOL 11 ASİST
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ceide, bu sezon 36 maçta 12 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koydu.