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Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen verim alınamayan Falcao ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Boşta olan ve kendisine takım arayan Diego Costa, sarı-kırmızılı takıma önerildi. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isme Galatasaray'ın olumlu baktığı öğrenildi.

02.06.2021 11:44 - Son Güncelleme: 02.06.2021 11:44
Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor.

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Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri Jorge Mendes'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı.

Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER
Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti.

Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

Jorge Mendes, 1 Ocak'ta Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

19 Haziran'da Şardan'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.