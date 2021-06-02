Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor

SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER

Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti.