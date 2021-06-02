Galatasaray'dan dev çalım! Beşiktaş'ın istediği isim Aslan oluyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen verim alınamayan Falcao ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Boşta olan ve kendisine takım arayan Diego Costa, sarı-kırmızılı takıma önerildi. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isme Galatasaray'ın olumlu baktığı öğrenildi.
Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor.
SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER
Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti.