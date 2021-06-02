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Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gol yollarındaki sıkıntıyı süper star bir isimle çözecek. Yıllardır Premier Lig'de forma giyen yıldız bir ismi transfer etmek için harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin transferi bedavaya bitirmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

02.06.2021 15:04 - Son Güncelleme: 02.06.2021 15:04
Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bir çok belirsizlik var. Başkan Ali Koç transferlerin yanı sıra, yeni bir hoca ve yeni bir sportif direktör getireceklerini ifade etmişti.

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Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Sarı lacivertliler yeni teknik direktör takımın başını gelene kadar kadroyu hazırlamak istiyor.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Ali Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin, en az 2 santrfor transfer etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Geçtiğimiz sezon kadroya katılan golcülerden çok çeken ve Vedat Muriqi'nin yerini bir türlü dolduramayan Kanarya, bu kez forvet transferinde ıskalamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek

Sarı lacivertliler kariyeriyle ön plana çıkan ve sürpriz olamayacak bir santrforla sezona başlayacak.