Fenerbahçe'ye İngiltere'den süper star golcü! Bedavaya gelecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gol yollarındaki sıkıntıyı süper star bir isimle çözecek. Yıllardır Premier Lig'de forma giyen yıldız bir ismi transfer etmek için harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin transferi bedavaya bitirmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...
02.06.2021 15:04
- Son Güncelleme: 02.06.2021 15:04
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bir çok belirsizlik var. Başkan Ali Koç transferlerin yanı sıra, yeni bir hoca ve yeni bir sportif direktör getireceklerini ifade etmişti.
Sarı lacivertliler yeni teknik direktör takımın başını gelene kadar kadroyu hazırlamak istiyor.
Ali Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin, en az 2 santrfor transfer etmek istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon kadroya katılan golcülerden çok çeken ve Vedat Muriqi'nin yerini bir türlü dolduramayan Kanarya, bu kez forvet transferinde ıskalamak istemiyor.
Sarı lacivertliler kariyeriyle ön plana çıkan ve sürpriz olamayacak bir santrforla sezona başlayacak.