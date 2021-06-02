Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bombalar arka arkaya patlayacak

Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.