Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bombalar arka arkaya patlayacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe, yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklarken takımın başına bir yabancı teknik adamın geleceğinin sinyalini verdi. Koç ayrıca yapılacak nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Peki ama Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var? Hangi oyuncular kadroya katılacak? İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun takımın başında olup olmayacağından transfere kadar birçok konuda flaş açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un transfer açıklamasının ardından takıma kimlerin dahil edileceği ise büyük merak konusu oldu. İşte gündemdeki isimler ve son gelişmeler...
"BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"
Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.
Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.
Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçeliler'in beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip.
Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.