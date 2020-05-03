Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, spor müsabakaları da ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kadro planlaması yapan Galatasaray, transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştirmek ve yüksek maliyetli yıldızlardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı ekip geri sayıma geçti. İşte detaylar...
03.05.2020 15:01
- Son Güncelleme: 03.05.2020 15:01
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