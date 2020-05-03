RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, spor müsabakaları da ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kadro planlaması yapan Galatasaray, transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştirmek ve yüksek maliyetli yıldızlardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı ekip geri sayıma geçti. İşte detaylar...

03.05.2020 15:01 - Son Güncelleme: 03.05.2020 15:01
Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan ve Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın transferdeki öncelikleri ise takımın yaş ortalamasını düşürüp yerli rotasyonunu genişletmek...

Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda ilk olarak Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sona eren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlaması beklenen sarı-kırmızılıların adı Erdoğan Yeşilyurt, Mert Çetin, Mert Müldür, Serdar Gürler, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Alpaslan Öztürk gibi isimlerle de anılıyor.

Galatasaray'dan çılgın plan! Transfer piyasasında yer yerinden oynayacak

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle maddi sıkıntıya giren ve bu nedenle kiralık ya da sözleşmesi bitecek oyuncuları da takip eden Galatasaray, iç transferde de büyük bir değişim hazırlığında...

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