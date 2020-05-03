Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Fransız kulüp devrede...
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında kulüpler transfer çalışmalarına devam ederken, futbolcular da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'nın dev kulüpleri de bu arada transfer çalışmalarına başladı. Fransız ekibi Olympique Lyon, Fenerbahçeli bir yıldız isim için devreye girdi.
03.05.2020 11:37
- Son Güncelleme: 03.05.2020 11:39
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle ligin 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çokça isim zikredilirken, kulüpler adımlarını tedbirli olarak atmayı istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre virüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan ekipler önümüzdeki dönemde futbolda beklenen ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncuları elden çıkarmak isterken yapılacak transferler için de ince eleyip sık dokuyor...
Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekiplerden Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ekiplerden... Sarı-lacivertliler, ilk 26 haftalık periyotta topladığı 40 puanla 7. sırada yer alırken oynadığı son 5 lig mücadelesinde yalnızca 3 puan alabilmişti.
Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırarak yepyeni bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.