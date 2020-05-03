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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Fransız kulüp devrede...

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında kulüpler transfer çalışmalarına devam ederken, futbolcular da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'nın dev kulüpleri de bu arada transfer çalışmalarına başladı. Fransız ekibi Olympique Lyon, Fenerbahçeli bir yıldız isim için devreye girdi.

03.05.2020 11:37 - Son Güncelleme: 03.05.2020 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





