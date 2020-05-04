RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı: "Galatasaray'a git!"

Koronavirüs salgını sonrası ekonomik yönden zor günler geçiren Galatasaray, bazı futbolcuların indirime yanaşmaması nedeniyle alternatif çözüm arayışlarına girdi. İndirimi kabul etmeyen Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı çalışma yürüten sarı-kırmızılı ekip Mario Mandzukic'i takibe aldı. Yıldız ismin milli takım antrenörü de, form tutarak milli formayı giymesi için Hırvat futbolcuya "Galatasaray'a git" tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...

04.05.2020 09:38 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:58
Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı! Galatasaray'a git!

Koronavirüsü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren Galatasaray, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncusu Radamel Falcao'dan indirim talep etmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı! Galatasaray'a git!

Ancak Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı! Galatasaray'a git!

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken, bu ismin Mario Mandzukic olduğu iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı! Galatasaray'a git!

Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı! Galatasaray'a git!

Antrenör Olic, IG'de katıldığı bir canlı yayında, "Haberlerin aslı var mı bilmiyorum" derken sözü Mandzukic'in Katar'da oynamasına getirdi.

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