Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'un gündemindeki yıldızın antrenöründen flaş çağrı: "Galatasaray'a git!"
Koronavirüs salgını sonrası ekonomik yönden zor günler geçiren Galatasaray, bazı futbolcuların indirime yanaşmaması nedeniyle alternatif çözüm arayışlarına girdi. İndirimi kabul etmeyen Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı çalışma yürüten sarı-kırmızılı ekip Mario Mandzukic'i takibe aldı. Yıldız ismin milli takım antrenörü de, form tutarak milli formayı giymesi için Hırvat futbolcuya "Galatasaray'a git" tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...
Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.