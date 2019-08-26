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Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Üst üste Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında istediğini alamayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamalarda stoper ve orta saha transferini işaret etmesinin ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Uruguaylı Martin Caceres ile yakından ilgilendiği iddia edilirken, bu transfer için Muslera'nın da devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

26.08.2019 10:57 - Son Güncelleme: 26.08.2019 10:57
Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Muslera'dan Galatasaray'a dünya yıldızı... Lige kötü başlayan ve iki maçta yalnızca 1 puan elde edebilen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor...

Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray bombayı patlatıyor...

Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Sarı kırmızılılar, üst düzey ve fiyatı da uygun bir isim bulmayı başardı.

Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Vatandaşı olması dolayısıyla Muslera'dan da oyuncu hakkında bilgi alan Aslan, hemen harekete geçti.

Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

FFP nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Sarı kırmızılılarda Şükrü Hanedar, bonservisi elinde olan oyuncunun menajeriyle gece yarısı ilk irtibatı kurdu.

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