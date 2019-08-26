Galatasaray'dan Caceres operasyonu! Muslera devreye girdi | Galatasaray son dakika haberleri

Üst üste Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında istediğini alamayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamalarda stoper ve orta saha transferini işaret etmesinin ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Uruguaylı Martin Caceres ile yakından ilgilendiği iddia edilirken, bu transfer için Muslera'nın da devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

26.08.2019 10:57 - Son Güncelleme: 26.08.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





