Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi. Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi. İşte Erman Toroğlu'nun 'TFF ne yapmak istiyor!' başlıklı o yazısı...

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