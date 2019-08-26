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Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

Sabah Spor Yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaların ardından TFF'ye VAR sistemi üzeirnden çok sert eleştirilerde bulundu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ve Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarında yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi.

26.08.2019 10:35 - Son Güncelleme: 26.08.2019 11:11
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi. Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi. İşte Erman Toroğlu'nun 'TFF ne yapmak istiyor!' başlıklı o yazısı...

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Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

İki maçı üst üste seyrettik. Önce Trabzon-Yeni Malatya, sonra Galatasaray-Konya. Konuşmayalım diyoruz, yazmayalım diyoruz ama sonunda öyle bir yere geliyoruz ki mecbursunuz yazmaya ve konuşmaya.

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

Trabzon-Yeni Malatya maçında Ekuban'a net bir penaltı yapılıyor. VAR ortada yok.

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

Galatasaray-Konya maçında Diagne'nin yaptığı net bir penaltı var. Gene VAR ortada yok.

Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi

Galatasaraylı Seri rakibine kasıtlı basıyor. Hakem atlıyor. Gözünün önünde ve sarı kart veriyor. Sonra VAR çağırıyor, bu sefer doğru karar çıkıyor: Kırmızı.

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