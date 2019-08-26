Erman Toroğlu'ndan TFF'ye çok sert VAR tepkisi
Sabah Spor Yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaların ardından TFF'ye VAR sistemi üzeirnden çok sert eleştirilerde bulundu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ve Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarında yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi.
SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi. Toroğlu, "Eğer birileri bir şey yapıyorsa, eğer yayıncı kuruluş bazı haltları organize edecek, TFF de buna göz yumacaksa..." sözleri ile tepkisini dile getirdi. İşte Erman Toroğlu'nun 'TFF ne yapmak istiyor!' başlıklı o yazısı...