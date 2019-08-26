Özel hayatıyla gündemden düşmüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a getirdiği Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Playboy dergisine soyunan Pamela Anderson ile de birliktelik yaşayan Adil Rami, katıldığı bir yarışma programı nedeniyle de Fransa'da olay olmuştu.

26.08.2019 11:55 - Son Güncelleme: 26.08.2019 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





