Özel hayatıyla gündemden düşmüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a getirdiği Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Playboy dergisine soyunan Pamela Anderson ile de birliktelik yaşayan Adil Rami, katıldığı bir yarışma programı nedeniyle de Fransa'da olay olmuştu.
26.08.2019 11:55
- Son Güncelleme: 26.08.2019 12:08
Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.
33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu.
Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1 1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'ye ikinci bir fırsat sunmanın kulübe kazanç sağlayacağını düşündüğünden bu transfere onay verdi.