Fenerbahçe'de sol bek bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde de kötü gidişe "dur" diyemedi. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Ali Koç ve yönetimi, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için de Real Madrid'in yıldızının peşinde. İşte detaylar...
10.05.2020 09:21
- Son Güncelleme: 10.05.2020 09:22
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hoca konusu netlik kazanmamasına rağmen transfer konusunda birçok görüşme gerçekleştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan başkan Ali Koç'un, 2020-2021 öncesi işi sıkı tutacağı belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuran Kanarya, tartışılmayacak ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefliyor.
O SÖZ HEYECAN YARATTI
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından gözler R.Madrid'in yıldızına çevrildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi.