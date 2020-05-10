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Fenerbahçe'de sol bek bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde de kötü gidişe "dur" diyemedi. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Ali Koç ve yönetimi, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için de Real Madrid'in yıldızının peşinde. İşte detaylar...

10.05.2020 09:21 - Son Güncelleme: 10.05.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





