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Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle arayışlara başladı. Kısa vadede Okan Kocuk'a eşlik edecek bir file bekçisi arayan sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı.

16.06.2020 16:52 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:53
Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti. Karadeniz'de puan kaybeden Cimbom, hem liderlik yarışında yara almış, hem de Muslera ile Andone'yi kaybetmişti.

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Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Muslera'nın ayağının kırılmasıyla beraber büyük bir yıkım yaşayan Cimbom, kısa vadede alternatifleri masaya yatırdı.

Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Planda olmayan bu sakatlık, Galatasaray'ı yeni bir kaleci arayışına sokarken, sürpriz bir karar almasına sebep oldu.

Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Uruguaylı filebekçinin yerini eski Beşiktaşlı kaleciyle doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Fotomaç'ın Todofichajes'ten derlediği haberde şu bilgilere yer verildi:

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