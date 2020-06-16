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Galatasaray'dan bomba hamle! Muslera'nın yerine eski Beşiktaşlı geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle arayışlara başladı. Kısa vadede Okan Kocuk'a eşlik edecek bir file bekçisi arayan sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı.

16.06.2020 16:52 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





