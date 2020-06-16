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20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport, her yıl 21 yaşın altındaki en iyi oyuncuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) Ödülü'ne aday 100 futbolcuyu belirledi. Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati (Barcelona) ve Gabriel Martinelli (Arsenal) gibi adaylar arasında bir de Milli yıldızımız yer aldı. İşte merak edilen o liste ve o Türk yıldız...

16.06.2020 17:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 17:45
20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

2003 yılından beri düzenli olarak düzenlenen 'Golden Boy' ödüllerine 21 yaş altı 100 futbolcu seçildi. Listede Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen isimler yer alıyor. "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi. İşte Golden Boy adayı olan "geleceğin yıldızları"

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20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

ALPHONSO DAVIES [BAYERN] Doğum yılı: 2000 Pozisyon: Forvet

20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

SERGINO DEST [AJAX] Doğum yılı: 2000 Pozisyon: Defans

20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

JADON SANCHO [DORTMUND] Doğum yılı: 2000 Pozisyon: Forvet

20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

DUSAN VLAHOVIC [FIORENTINA] Doğum yılı: 2000 Pozisyon: Forvet

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