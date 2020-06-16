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20 yaş altı en iyi futbolcular listesine Milli yıldızımız da girdi! İşte 'Golden Boy' adayları ve o Türk yıldız...

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport, her yıl 21 yaşın altındaki en iyi oyuncuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) Ödülü'ne aday 100 futbolcuyu belirledi. Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati (Barcelona) ve Gabriel Martinelli (Arsenal) gibi adaylar arasında bir de Milli yıldızımız yer aldı. İşte merak edilen o liste ve o Türk yıldız...

16.06.2020 17:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





