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Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Koronavirüs nedeniyle pek çok futbol kulübü ekonomik anlamda zorluğa girmiş ve kendi çözüm yöntemlerini üretmişti. Bunlardan biri Beşiktaş'tı. 'Bırakmam Seni' kampanyasıyla bağış toplayan Beşiktaş yönetimi, 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı. Camia kulübünü kalkındırmaya çalışırken, Siyah-beyazlıların Hırvat futbolcusu Domagoj Vida bakın ne yaptı...

16.06.2020 16:58 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





