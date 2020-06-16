Haberler Galeri Spor Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Koronavirüs nedeniyle pek çok futbol kulübü ekonomik anlamda zorluğa girmiş ve kendi çözüm yöntemlerini üretmişti. Bunlardan biri Beşiktaş'tı. 'Bırakmam Seni' kampanyasıyla bağış toplayan Beşiktaş yönetimi, 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı. Camia kulübünü kalkındırmaya çalışırken, Siyah-beyazlıların Hırvat futbolcusu Domagoj Vida bakın ne yaptı...

16.06.2020 16:58 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:58
Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 2-1'lik Antalyaspor yenilgisinde başrol oynamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Yaptığı hatalarla maça damga vuran Vida, taraftarı çılgına çevirmişti.

Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

Hırvat oyuncunun eşi Ivana Vida ise yaptığı son paylaşımla bu tepkiyi katladı.

Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

LÜKS CİP HEDİYE ETTİ
Ivana, Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan eşinin kendisine aldığı lüks cipin görüntüsünü paylaştı.

Domagoj Vida Beşiktaş taraflarını küplere bindirdi! Eşine 200 bin SMS'lik araba aldı

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşine aldığı lüks cip, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle