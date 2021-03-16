Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılacak mı? Karar belli oldu

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından gündem Erol Bulut... Evinde bu yıl 6 maç kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Eleştirilerin bir numaralı hedefi olan Erol Bulut'un sürekli olarak tekrarladığı hatalar tartışma konusu oldu. Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin Bulut için kader maçı olacağı öğrenilirken, dün yapılan değerlendirme toplantısından devam kararı çıktı. Ancak Fenerbahçe derbiyi kazansa bile Erol Bulut'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

16.03.2021 10:17 - Son Güncelleme: 16.03.2021 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





