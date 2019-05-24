Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı girmek için kolları sıvadı. Belhanda'nın Arap kulüpleriyle flörtü Galatasaray'ı harekete geçirirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında Beşiktaş'a kiralık gelen Shinji Kagawa'nın Galatasaray tarafından takibe alındığı öğrenildi. Belhanda'nın ayrılması durumunda Galatasaray Kagawa için resmi girişimlerde bulunacak.

24.05.2019 09:19 - Son Güncelleme: 24.05.2019 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





