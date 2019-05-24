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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı girmek için kolları sıvadı. Belhanda'nın Arap kulüpleriyle flörtü Galatasaray'ı harekete geçirirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında Beşiktaş'a kiralık gelen Shinji Kagawa'nın Galatasaray tarafından takibe alındığı öğrenildi. Belhanda'nın ayrılması durumunda Galatasaray Kagawa için resmi girişimlerde bulunacak.

24.05.2019 09:19 - Son Güncelleme: 24.05.2019 09:20
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da birçok yıldız ismin transferi gündeme geliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Marcao ve Luyindama transferleriyle savunma hattını güçlendiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde yaşadığı gol sıkıntısını yaşamamak için hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Galatasaray'da Terim'in kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Diğer yandan ise Devler Ligi geliri ile rahat nefes alan Galatasaray'ın kapısını menajerler çalıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kagawa çalımı

Cimbom'a önerilen son isim sansasyon yaratacak türden.

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