Fenerbahçe Beko geriden geldi, seride 1-0 öne geçti | Fenerbahçe Beko: 82 - Türk Telekom: 72

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Türk Telekom, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Redding ve Campbell'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli takım, farkı 6 sayıya kadar indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.