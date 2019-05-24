Fenerbahçe Beko geriden geldi, seride 1-0 öne geçti | Fenerbahçe Beko: 82 - Türk Telekom: 72
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunup yabancı madde atarken, salonda iki kez anons yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Türk Telekom ile oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.
24.05.2019 01:19
- Son Güncelleme: 24.05.2019 01:21
Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Türk Telekom, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Redding ve Campbell'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli takım, farkı 6 sayıya kadar indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Kaya Peker'le potaya giderek sayılar üreten Türk Telekom, Metin Türen'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 19-39. Taraftar desteğini arkasına alan ve tam saha pres yaparak konuk ekibe kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle farkı tek hanelere düşürdü. Türk Telekom, soyunma odasına 42-35 önde gitti.
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