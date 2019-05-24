Dünyanın en değerli 50 takımı belli oldu! Bu fark büyük şok yarattı
Finans değerleme danışmanlık hizmeti veren İngiltere merkezli Brand Finance'ın yaptığı çalışma kapsamında Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu. En çok dikkat çeken detay ise Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona ile Cristiano Ronaldolu Juventus'un piyasa değerleri arasındaki fark oldu. Peki listede Türk takımı var mı? İşte o liste...
İngiltere merkezli Brand Finance dergisi, gerçekleştirdiği araştırma kapsamında dünya futbolunun en değerli 50 takımını açıkladı. 8 takımın 1 milyar Euro barajını aştığı listede en dikkat çekici husus Lionel Messili Barcelona'nın Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Juventus ile arasındaki fark oldu. İlk 10'da 6 İngiliz takımının yer aldığı listede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham kendilerine ilk 2'de yer bulamadılar. Dünyanın en değerli takımları listesinde herhangi bir Türk takımı yer almadı. İşte o liste...