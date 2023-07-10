Galatasaray'dan 3 bomba! Taraftar coşacak
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Icardi ile yeniden anlaşma sağlanırken Erden Timur taraftarı coşturacak isimlere de birer birer imza attırmanın peşinde. İşte A Spor'un haberine göre Aslan'ın transferinde sona geldiği 3 isim...
10.07.2023 12:30 - Son Güncelleme: 10.07.2023 12:30
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da kampa girerek devam eden G.Saray'da, başkan vekili Erden Timur transferler konusunda net konuştu.
"ICARDI'DE BELLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"
Arjantinli yıldızın transfer süreciyle ilgili konuşan Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları da çok yüksekti.