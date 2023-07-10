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Galatasaray'dan 3 bomba! Taraftar coşacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Icardi ile yeniden anlaşma sağlanırken Erden Timur taraftarı coşturacak isimlere de birer birer imza attırmanın peşinde. İşte A Spor'un haberine göre Aslan'ın transferinde sona geldiği 3 isim...

10.07.2023 12:30 - Son Güncelleme: 10.07.2023 12:30
Galatasaray’dan 3 bomba! Taraftar coşacak

Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan 3 bomba! Taraftar coşacak

Sarı-kırmızılı takım Avustuya kampına gitmeden önce Hull City ile karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray’dan 3 bomba! Taraftar coşacak

Cimbom bu maçta 3-0 öne geçmesine karşın mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray’dan 3 bomba! Taraftar coşacak

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da kampa girerek devam eden G.Saray'da, başkan vekili Erden Timur transferler konusunda net konuştu.

Galatasaray’dan 3 bomba! Taraftar coşacak

"ICARDI'DE BELLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Arjantinli yıldızın transfer süreciyle ilgili konuşan Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları da çok yüksekti.

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