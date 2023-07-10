Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kalesini yıldız bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk aday olarak Livakovic ismi belirlenmişti. Kanarya Hırvat eldiven için teklif yükseltirken bir kez daha olumsuz yanıt aldı. İşte o teklif ve aradaki fark...
10.07.2023 17:21 - Son Güncelleme: 10.07.2023 17:21
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleye takviye yapılması planlanıyor.