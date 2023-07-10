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Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kalesini yıldız bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk aday olarak Livakovic ismi belirlenmişti. Kanarya Hırvat eldiven için teklif yükseltirken bir kez daha olumsuz yanıt aldı. İşte o teklif ve aradaki fark...

10.07.2023 17:21 - Son Güncelleme: 10.07.2023 17:21
Fenerbahçe’nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Sarı-lacivertliler transfer sezonunda şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'nin açıklanması da an meselesi.

Fenerbahçe’nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi de yer alıyor.

Fenerbahçe’nin Livakovic teklifi yine reddedildi! İşte aradaki fark

Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleye takviye yapılması planlanıyor.

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