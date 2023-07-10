Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o isme ise yol göründü. Ancak yıldız isim Süper Lig'de kalacak. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/24 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon avro bonservis, 32 milyon avro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var." diye konuştu.
Suudi Arabistan takımlarının devreye girmesiyle transfer piyasasında önemli bir değişim yaşandığını belirten Timur, transferde bütçelerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Hem herkesin mutlu olacağı, takımızı üst düzeye çıkartacak oyuncular transfer edip hem de UEFA Finansal Fair-Play sorunu yaşamamamız gerekiyor. O sorunu yaşarsan Avrupa'da oynayamıyorsun, transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden Icardi'de de belli aşama kaydettik. İnşallah bizim limit rakamlarımıza gelirse sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.