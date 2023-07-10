Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon avro bonservis, 32 milyon avro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var." diye konuştu.