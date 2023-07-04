Galatasaray transfer haberleri | Orta sahaya dev isim!
Süper Lig'de yeni sezona yine iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda Paredes ismi gündemden düşmese de bir başka yıldız listeye dahil oldu. İşte o isim ve detaylar...
04.07.2023 11:29 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:30
Yönetim transfer konusunda da gaza bastı ve teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
Sergio Oliveira'ya alternatif oluşturmak isteyen Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...