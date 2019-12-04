Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ligde istediği sıralamada bulunmayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertli ekip dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katarak şov yapmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapora göre eksikleri belirleyen yönetim, golcü futbolcuyu kadrosuna katarak hücum gücünü arttırmayı hedefliyor. İşte o gelişmeler...

04.12.2019 09:31 - Son Güncelleme: 04.12.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





