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Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ligde istediği sıralamada bulunmayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertli ekip dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katarak şov yapmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapora göre eksikleri belirleyen yönetim, golcü futbolcuyu kadrosuna katarak hücum gücünü arttırmayı hedefliyor. İşte o gelişmeler...

04.12.2019 09:31 - Son Güncelleme: 04.12.2019 09:31
Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken birçok yıldızı listesine almıştı.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ara transfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

OCAK AYINDA BOMBA PATLIYOR
Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin Mario Mandzukic ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

5. yılına girdiği Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

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