Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.