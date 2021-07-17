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Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmak için gün sayıyor. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da talip olduğu Fransız sağ bekle her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi. İşte anlaşmanın detayları ve Rosier'in alacağı ücret...

17.07.2021 20:58 - Son Güncelleme: 17.07.2021 21:11
Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

ALACAĞI ÜCRET
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in Beşiktaş ile bonuslar dışında 1.35- 1.4 milyon Euro'luk bir garanti ücret üzerinden anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi.

Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...

"4 YIL BOYUNCA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEK İSTİYORUM"
Dikme ayrıca yıldız oyuncunun "Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giymek istiyorum." dediğini ifade etti.