Anlaşma tamam! İşte Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan alacağı ücret...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmak için gün sayıyor. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da talip olduğu Fransız sağ bekle her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi. İşte anlaşmanın detayları ve Rosier'in alacağı ücret...
17.07.2021 20:58
- Son Güncelleme: 17.07.2021 21:11
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.
ALACAĞI ÜCRET
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in Beşiktaş ile bonuslar dışında 1.35- 1.4 milyon Euro'luk bir garanti ücret üzerinden anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi.