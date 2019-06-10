Aatif, Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu: "Ali Koç sinirlendi ve..."
Sezona Fenerbahçe'de başlayıp, Çaykur Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'de yaşananları ilk kez açıkladı. Aatif, Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmalarına da açıklık getirdi.
10.06.2019 11:44
- Son Güncelleme: 10.06.2019 11:59
Süper Lig'de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, ilk kez konuştu.
Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize'yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.
"Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11'e aldı.
Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor'a 3-2 yenildik.
Başkanımız Ali Koç, soyunma odasında bu duruma çok sinirlendi. Yedek olduğum o maçta kaptanımız Volkan Demirel'le birlikte söz aldım ve 'Bu sezon takım, yönetim ve hoca dahil her şey yenilendi. Bir anda başarının gelmesi kolay değil' dedim."