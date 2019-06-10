Aatif, Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu: "Ali Koç sinirlendi ve..."

Başkanımız Ali Koç, soyunma odasında bu duruma çok sinirlendi. Yedek olduğum o maçta kaptanımız Volkan Demirel'le birlikte söz aldım ve 'Bu sezon takım, yönetim ve hoca dahil her şey yenilendi. Bir anda başarının gelmesi kolay değil' dedim."

