RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalma tehlikesi de bulunuyor. Devler Ligi'ne katılamazsa ekonomik olarak ağır darbe alacak sarı-kırmızılı ekip, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmaya riayet etme konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Bu doğrultuda bütçede küçülmeye gitmeye hazırlanan Galatasaray, 2 yıldızıyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

30.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:13
Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

Futbol takımının bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan Galatasaray'da iki yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

Yeni sezona kadar 300 milyon TL'lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi...

Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

MALİYETİN 40 MİLYON EURO'YA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR!
Mevcut yönetimin 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor

Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek.