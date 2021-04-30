Galatasaray'da yaprak dökümü! 2 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalma tehlikesi de bulunuyor. Devler Ligi'ne katılamazsa ekonomik olarak ağır darbe alacak sarı-kırmızılı ekip, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmaya riayet etme konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Bu doğrultuda bütçede küçülmeye gitmeye hazırlanan Galatasaray, 2 yıldızıyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...
30.04.2021 11:33
- Son Güncelleme: 30.04.2021 12:13
MALİYETİN 40 MİLYON EURO'YA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR!
Mevcut yönetimin 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.