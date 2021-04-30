Galatasaray'a dünyaca ünlü kanat! Sezon sonu transfer bitiyor

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk yolunda daha iddialı olmak isteyen Galatasaray, gündem yaratacak bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Takımdan Falcao, Feghouli ve Babel gibi isimleri göndererek bütçede yer açmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip düğmeye bastı. İşte detaylar...

30.04.2021 17:06 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





