Galatasaray'a dünyaca ünlü kanat! Sezon sonu transfer bitiyor
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk yolunda daha iddialı olmak isteyen Galatasaray, gündem yaratacak bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Takımdan Falcao, Feghouli ve Babel gibi isimleri göndererek bütçede yer açmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip düğmeye bastı. İşte detaylar...
30.04.2021 17:06
- Son Güncelleme: 30.04.2021 17:11
Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ederken transfer operasyonu için de düğmeye basıldı.
Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıp transfer hedefindeki yıldızlara yer açacak.
Orta sahada Etebo'ya veda edecek olan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerine Suat Serdar'ı transfer etmek istiyor.
Sol bek mevkisinde RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi için yeni bir hamle yapılmayacak. Uruguaylı yıldız ile yolları ayıracak Galatasaray, Patrick van Aanholt'a imza attıracak.
ONYEKURU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
Galatasaray'ın büyük umutlarla Monaco'dan yeniden kiraladığı Henry Onyekuru'yu gözden çıkardığı belirtildi.