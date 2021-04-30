Fatih Terim'den Emre Akbaba kararı! Galatasaray'da kalacak mı?
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, son haftalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle yarışa tutunuyor. Trabzonspor maçının son dakikasında sahneye çıkan, Konyaspor maçında da 87. dakikada takımına 3 puanı getiren yıldız oyuncu için Fatih Terim kararını verdi.
30.04.2021 10:25
- Son Güncelleme: 30.04.2021 10:25
Sezon sonunda kontratı bitecek Emre Akbaba attığı iki kritik golle küllerinden doğdu.
Trabzonspor'a 90+6'da gol atıp 1 puanı getiren tecrübeli orta saha, Konyaspor filelerini 87'de sarsarak 3 puanı kazandırdı.
Kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor.
Fatih Terim'in, ''Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.
17.5 MİLYONDAN 7.5 MİLYONA İNİYOR
Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi.