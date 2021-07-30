Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a geldiği günden bu yana sürekli olarak tartışılan Diagne'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Fatih Terim'in takımda istemediği Senegalli golcü için Cagliari devreye girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.
5 MİLYONLUK BEKLENTİ
Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın en az 5 milyon Euro civarında yapılacak teklifleri kabul etmesi bekleniyor.
PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI
Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.
TERİM'DEN DIAGNE SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.