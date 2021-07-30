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Haberler Spor Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a geldiği günden bu yana sürekli olarak tartışılan Diagne'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Fatih Terim'in takımda istemediği Senegalli golcü için Cagliari devreye girdi.

30.07.2021 15:45 - Son Güncelleme: 30.07.2021 15:45
Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.

Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

5 MİLYONLUK BEKLENTİ

Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın en az 5 milyon Euro civarında yapılacak teklifleri kabul etmesi bekleniyor.

Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.

Diagne'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

TERİM'DEN DIAGNE SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.