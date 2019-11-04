GaleriSpor

Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Türkiye'den Emre Akbaba ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları, NBA yıldızı Stephen Curry'nin elinin kırılması, Fransız kaleci Hugo Lloris'in sakatlığı ve son olarak Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ın merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes'in ayağının kırılması... Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil.

04.11.2019 17:31 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:38
Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

FUTBOL TARİHİNİN KORKUNÇ SAKATLIKLARI

Premier Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

.

Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Maçın 79. dakikasında Everton forması giyen Andre Gomes'in Heung-Min Son müdahalesiyle ayağı kırıldı.

Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)
Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

HUGO LLORIS

Tottenham forması giyen kaleci Hugo Lloris, lig maçında sol kolunu kırmıştı.

Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

STEPHEN CURRY

Geçtiğimiz günlerde Phoenix Suns ile oynanan müsabakanın 3. periyodunda yaşanan bir pozisyonda sol elinin üzerine düşen Curry'nin sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Elinde ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Süper Lig'de Anadolu takımları ilk 3 sırayı bırakmıyor!
Süper Lig'de Anadolu takımları ilk 3 sırayı bırakmıyor!