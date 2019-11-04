Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)
Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Türkiye'den Emre Akbaba ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları, NBA yıldızı Stephen Curry'nin elinin kırılması, Fransız kaleci Hugo Lloris'in sakatlığı ve son olarak Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ın merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes'in ayağının kırılması... Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil.
Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.
FUTBOL TARİHİNİN KORKUNÇ SAKATLIKLARI
Premier Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.
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