Sakatlık haberleri arka arkaya! Aynı kaderi yaşadı (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Sakatlıklar sporun doğasında var... Ama bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Türkiye'den Emre Akbaba ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları, NBA yıldızı Stephen Curry'nin elinin kırılması, Fransız kaleci Hugo Lloris'in sakatlığı ve son olarak Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ın merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes'in ayağının kırılması... Ancak bunlar bir ilk değil ve son olacak gibi de değil.

04.11.2019 17:31 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





