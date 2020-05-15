RAMAZAN İMSAKİYE
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Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Birçok teknik adam, futbolcu, yöneticiye Kovid-19 bulaştı. Büyük çoğunluk mücadelesinde başarılı olurken, bazı isimler hayatta kalma mücadelesine yenik düştü. Spor camiasında koronavirüs olan ve hayatını kaybeden isimleri sizler için derledik. İşte futbol dünyasında koronavirüse yakalandığı açıklanan tüm isimler ve son durumları...

15.05.2020 13:42 - Son Güncelleme: 15.05.2020 13:42
Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

İşte futbol dünyasından koronavirüse yakalanan isimler

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Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

AHMET NUR ÇEBİ: Beşiktaş Başkanı/Hastalığı devam ediyor

Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

FATİH TERİM: Galatasaray'ın teknik direktörü/İyileşti

Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

ABDURRAHİM ALBAYRAK: Galatasaray İkinci Başkanı/İyileşti

Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler

DANIELE PARADE: Fiorentina'nın sportif direktörü/Hastalığı devam ediyor

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