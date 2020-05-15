Futbol camiasında Türkiye'den ve dünyadan koronavirüse yakalanan isimler
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Birçok teknik adam, futbolcu, yöneticiye Kovid-19 bulaştı. Büyük çoğunluk mücadelesinde başarılı olurken, bazı isimler hayatta kalma mücadelesine yenik düştü. Spor camiasında koronavirüs olan ve hayatını kaybeden isimleri sizler için derledik. İşte futbol dünyasında koronavirüse yakalandığı açıklanan tüm isimler ve son durumları...
15.05.2020 13:42
- Son Güncelleme: 15.05.2020 13:42
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