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Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

Son günlerde spor takip etsin ya da etmesin tüm Türkiye Mesut Özil'i konuşuyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaşma sağlayamadı ve sıradaki durak Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli yönetimin yoğun mesai harcadığı bu transfer gündemin en çok konuşulan maddesi haline geldi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından tabii ki çarşı pazar karıştı. Önce Mesut Özil'in 2009 yılında verdiği bir röportajdaki 'Takım tutmuyorum' sözler sonrasında Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Adem Çukur'un 'Mesut Özil sanılanın aksine iyi bir Galatasaraylıdır' sözleri sosyal medyada dönmeye başladı. Tüm bunların üstüne Mesut'un aslan dövmesi de tuz biber oldu. Peki nedir işin aslı?

19.01.2021 16:12 - Son Güncelleme: 19.01.2021 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





