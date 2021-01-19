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Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

Son günlerde spor takip etsin ya da etmesin tüm Türkiye Mesut Özil'i konuşuyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaşma sağlayamadı ve sıradaki durak Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli yönetimin yoğun mesai harcadığı bu transfer gündemin en çok konuşulan maddesi haline geldi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından tabii ki çarşı pazar karıştı. Önce Mesut Özil'in 2009 yılında verdiği bir röportajdaki 'Takım tutmuyorum' sözler sonrasında Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Adem Çukur'un 'Mesut Özil sanılanın aksine iyi bir Galatasaraylıdır' sözleri sosyal medyada dönmeye başladı. Tüm bunların üstüne Mesut'un aslan dövmesi de tuz biber oldu. Peki nedir işin aslı?

19.01.2021 16:12 - Son Güncelleme: 19.01.2021 16:16
Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve uçaktan iner inmez kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki futbolcu, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor." demişti.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

Galatasaraylı taraftarlar, Özil'in bu sözleri üzerine yıldız futbolcunun eski bir röportajını buldu.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

"TAKIM TUTMUYORDUM"

Videoda, "Küçükken hangi takımı tutuyordun?" sorusuna Özil'in, "Tabii maçlara bakıyordum, mesela derbilere. Galatasaray-Fenerbahçe gibi. Ama takım tuttuğum gibi bir şey yok. Heyecanlı oluyordu maçlar ama tuttuğum takım yok." şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi çarşı pazar karıştı! 'Takım tutmuyorum' açıklaması olay 'İyi bir Galatasaraylı' açıklaması daha büyük olay

'MESUT İYİ BİR GALATASARAYLIDIR'

Henüz sosyal medyada bu sözlerin etkisi dinmemişken bu kez bir başka açıklama ortaya çıktı. Bu açıklamanın sahibi Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Adem Çukur.

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