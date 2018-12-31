Galatasaray'da transfer operasyonu! Tam 10 isim...
Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Giden futbolcuların yanı sıra transfer haberleri de peş peşe geliyor. İşte Galatasaray'ın transfer harekatına dair detaylar...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:14:56
Güncelleme: 10:49:41
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak ve takıma gelecekler isimler belli oldu. Devre arası transfer döneminde revizeye gidecek sarı kırmızılılarda 10 isim için çalışmalar son hızla sürüyor...
GALATASARAY'IN 2019 11'İ
İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu ve 2019'da sahaya çıkacağı ilk 11 kadrosuna dair tüm bilgiler...
"BELHANDA'YA İHTİYAÇ VAR"
Galatasaray Teknik Direktörü, Nice ve Monaco'nun talip olduğu Belhanda için teknik direktör Fatih Terim takımda ihtiyacı olduğunu belirterek gönderilmemesini istedi.
FEGHOULI
Arap kulüplerinden teklifler alan Feghouli'nin de satılmasını istemediğini bildiren Terim, "Feghouli ve Belhanda'nın ikinci yarıda bize büyük katkı yapacağına inanıyorum" dedi"
RODRIGUES TEKLİFİ İÇİN SÖZ TERİM'DE
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor.