Galatasaray'da transfer operasyonu! Tam 10 isim...

RODRIGUES TEKLİFİ İÇİN SÖZ TERİM'DE

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor.