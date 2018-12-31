Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte birçok kulüp transfer çalışmalarına hız verdi. Devre arasına ilk dördün dışarısında giren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, namıdiğer 'Üç Büyükler' ise transferde en hareketli olması beklenen kulüpler. Fotomac.com.tr olarak 'Üç Büyükler'in kıskacında olan oyuncuları sizin için derledik.
CESC FABREGAS | CHELSEA
Chelsea'nin süper yıldızı, Maurizio Sarri'nin gelişi birlikte as takımdaki yerini kaybetmiş konumda. Düzenli olarak forma giymek isteyen Fabregas'ın devre arasında İngiliz devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DENIS SUAREZ | BARCELONA
Barca'nın 24 yaşındaki yıldızı, Katalan ekibinde forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. İspanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için düzenli forma giymek isteyen Suarez'in Barcelona yönetimine ayrılık talebini ilettiği ifade ediliyor.
ALBERTO MORENO | LIVERPOOL
İspanyol sol bek, Jürgen Klopp'un kendisine adil davranmadığını iddia ederek Liverpool'dan ayrılmak istediğini açıkça dile getirdi.