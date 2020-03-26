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Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte listedeki 10 isim

Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 8 galibiyet 2 beraberlik alarak zirve mücadelesine katılan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs nedeniyle tedavileri sürerken, Terim'in hastaneye yatmadan önce hazırladığı transfer listesi üzerinden harekat devam ediyor. İşte sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim...

26.03.2020 11:23 - Son Güncelleme: 26.03.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





