Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte listedeki 10 isim
Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 8 galibiyet 2 beraberlik alarak zirve mücadelesine katılan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs nedeniyle tedavileri sürerken, Terim'in hastaneye yatmadan önce hazırladığı transfer listesi üzerinden harekat devam ediyor. İşte sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim...
26.03.2020 11:23
- Son Güncelleme: 26.03.2020 11:23
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar alması beklenen Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimler başladı.
Takımdaki 30 yaş üstü oyuncuları göndererek kadrosunu gençleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Marcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimler satış listesine konarak transfer için kaynak yaratılmaya çalışılacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in "Bundan sonra transferde geleceği yatırım yapacağız." açıklamasının ardından Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Aslan, sezon sonunda da aynı stratejiyi uygulamayı amaçlıyor.
Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin listesindeki 10 oyuncu ortaya çıktı. İşte o isimler: