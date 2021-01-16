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Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak. 97 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-111, gol sayılarında da 484-453 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 124 maçın 45'ini sarı-kırmızılılar, 36'sını siyah-beyazlılar kazandı. Karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan iki ekipte de ilk 11'ler büyük oranda belirlenirken, bazı sürpriz isimler de kadroda olacak. İşte Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin detayları ve muhtemel 11'ler...

16.01.2021 12:23 - Son Güncelleme: 16.01.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





