Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Spor Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak. 97 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-111, gol sayılarında da 484-453 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 124 maçın 45'ini sarı-kırmızılılar, 36'sını siyah-beyazlılar kazandı. Karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan iki ekipte de ilk 11'ler büyük oranda belirlenirken, bazı sürpriz isimler de kadroda olacak. İşte Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin detayları ve muhtemel 11'ler...

16.01.2021 12:23 - Son Güncelleme: 16.01.2021 12:28
Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI
Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS)
08.05.2016 Türk Telekom Lig 1-0
13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen.0-3)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0
02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0
29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2
02.12.2018 Vodafone Park Lig 1-0
05.05.2019 Türk Telekom Lig 0-2
27.10.2019 Vodafone Park Lig 1-0
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Dev derbide sürpriz tercih! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak.

DİĞER GALERİLER