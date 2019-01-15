Galatasaray'da transfer krizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kriz yaşanıyor. Yönetimin 2 forvet sözüne güvenerek Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan Fatih Terim'in, henüz istediği isimler kadroya katılmadığı için mutsuz olduğu öğrenildi. Takım içerisinde forvet krizi yaşanırken Ankaragücü maçında Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik ikilisinin kadroda yer alması bekleniyor.
15 Ocak 2019 Salı, 10:24:13
Güncelleme: 10:25:02
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı belirtilen Alan Carvalho'nun Çin Kulübü ile sözleşme krizi yaşadığı öğrenildi.
19 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun anlaşmasında bir yıllık opsiyon bulunduğu ve bunun Çin Kulübü tarafından kullanıldığı iddia edildi.
Bu nedenle Çinlilerin, 11.1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncuyu bedelsiz bir şekilde göndermek istemediği belirtiliyor.
AVUKATLAR İNCELİYOR
Galatasaray'ın görevlendirdiği avukatlar Alan'ın sözleşmesini inceleme altına aldı.
Bu transfer sonrasında bir ceza almak istemeyen Galatasaray, incelemeden olumlu sonuç çıkar ise Alan ile sözleşme imzalayacak.