Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Kadrosunu yenilemek isteyen Fenerbahçe'de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin scoutlarının bu hafta Fransa Ligue 1'de oynanan Nantes-Rennes maçını izlediği ve 3 oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.

15 Ocak 2019 Salı, 08:34:41 Güncelleme: 08:35:45
Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler Fransa'ya çevrildi.

Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

LIMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor.

Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Profesyonel kariyerine ülkesi Belçika'nın Genk takımında başlayan Limbombele,burada 4 sezon geçirdikten sonra yine Belçika'nın Lierse takımına kiralık olarak gönderildi.

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