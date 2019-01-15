Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var

Kadrosunu yenilemek isteyen Fenerbahçe'de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin scoutlarının bu hafta Fransa Ligue 1'de oynanan Nantes-Rennes maçını izlediği ve 3 oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.

15 Ocak 2019 Salı, 08:34:41 Güncelleme: 08:35:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





