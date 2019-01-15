Fenerbahçe'den Fransa'ya transfer çıkarması! Hedefte 3 genç isim var
Kadrosunu yenilemek isteyen Fenerbahçe'de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin scoutlarının bu hafta Fransa Ligue 1'de oynanan Nantes-Rennes maçını izlediği ve 3 oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.
15 Ocak 2019 Salı, 08:34:41
Güncelleme: 08:35:45
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler Fransa'ya çevrildi.
Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor.
Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.
LIMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor.
Profesyonel kariyerine ülkesi Belçika'nın Genk takımında başlayan Limbombele,burada 4 sezon geçirdikten sonra yine Belçika'nın Lierse takımına kiralık olarak gönderildi.