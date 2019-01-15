Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!
Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan fakat beklentilerin çok çok altında kalan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yanda transfer çalışmaları devam ederken öte yandan Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği isimler takımdan gönderiliyor. Bu kapsamda bir gelişme daha yaşandı ve o isim ile yollar ayrıldı.
15 Ocak 2019 Salı, 12:15:49 Güncelleme: 12:29:38
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