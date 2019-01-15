Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan fakat beklentilerin çok çok altında kalan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yanda transfer çalışmaları devam ederken öte yandan Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği isimler takımdan gönderiliyor. Bu kapsamda bir gelişme daha yaşandı ve o isim ile yollar ayrıldı.

15 Ocak 2019 Salı, 12:15:49 Güncelleme: 12:29:38
Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

Sezon başından bu yana suların bir türlü durulmadığı Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelişinin ardından transfer çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'de şok bir ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

CamerounWeb'in haberine göre Kameni artık Fenerbahçe'nin futbolcusu değil.

Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

34 yaşındaki tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.

Fenerbahçe'de o ismin sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon Euro aldığı için ayrılmaya sıcak bakmayan Kameni'nin feshi kabul etmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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