Fatih Terim çok istemişti! Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray'la transfer savaşı....
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve pazar günü Beşiktaş ile "ya tamam, ya devam" maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da sürüyor. Fatih Terim'in uzun yıllardır ısrarla istediği Liverpoollu yıldız bir isme kancayı atan sarı-lacivertli ekip, bu ime önümüzdeki yıl Fenerbahçe formasını giydirmek için kollarını sıvadı.
19.03.2021 11:28
- Son Güncelleme: 19.03.2021 11:28
Süper Lig'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında Mesut Özil'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.
Ligde 30 hafta itibarıyla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceği de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları ise şimdiden başladı...
İngiliz basını, bir dönem adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız isim için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...
Liverpool Echo'da yer alan habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri.