Fatih Terim çok istemişti! Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray'la transfer savaşı....

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve pazar günü Beşiktaş ile "ya tamam, ya devam" maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da sürüyor. Fatih Terim'in uzun yıllardır ısrarla istediği Liverpoollu yıldız bir isme kancayı atan sarı-lacivertli ekip, bu ime önümüzdeki yıl Fenerbahçe formasını giydirmek için kollarını sıvadı.

19.03.2021 11:28 - Son Güncelleme: 19.03.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





