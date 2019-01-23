Galatasaray'da Tetteh'in alternatifi Liverpoollu Origi
Galatasaray devre arası transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala 2 forvet birden almak istiyor. Sparta Prag'dan Tetteh'i almak isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Tetteh'in alternatifini de belirledi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 09:28:02
Güncelleme: 09:28:51
Galatasaray'ın Alan Carvalho transferine bitti gözüyle bakılırken, ikinci santrfor olarak düşündüğü Tetteh için de girişimlerini sürdürüyor.
Aslan, Tetteh'in kulübü Sparta Prag'ın yoğun çabalara rağmen ikna edilmemesi nedeniyle Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamayı planlıyor.
İngiliz ekibinin, önceliğinin 23 yaşındaki Belçikalı golcüyü satmak olduğu öğrenilirken, belirlenen 20 milyon euro'luk transfer bedelini herhangi bir kulübün karşılamadığı kaydedildi.
Geçen sezon 6.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a 1 yıllığına kiralanan Origi için yarım sezonluğuna 3 milyon euro'luk kiralama bedeli biçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün Tetteh için son çalışmalardan da sonuç alınmadığı takdirde Origi'yi getirmeyi hedeflediği bildirildi.