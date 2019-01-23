Galatasaray'ın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)
Tüm dünya Emiliano Sala'nın akıbetini merak ediyor... Cardiff City'nin rekor transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor. Öte yandan yıldız golcüye ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, Sala'yı taşıyan uçağın düştüğünü düşündüklerini belirtti. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Emiliano Sala, Galatasaray için bir ilk değil. Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim hayatını kaybetmişti. İşte şoke eden futbolcu ölümleri...
EMILIANO SALA ÖLDÜ MÜ?
Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyor. Premier lig ekiplerinden Cardiff City'nin yeni transferi Arjantinli Emiliano Sala'yı taşıyan uçak radardan kayboldu. Futbolcuyu taşıyan uçaktan haber alınamıyor.
Pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Sala'ya ait olduğu doğrulanan bir ses kaydı ortaya çıktı. Sala'nın ses kaydı şu şekilde:
"Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum"