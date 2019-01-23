Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine Jose Izquierdo
Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresman'nın alternatifini arayan Siyah Beyazlı yönetim, Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jose Izquierdo'yu kiralamak için girişimlere başladı.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 11:08:05
Güncelleme: 11:09:09
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Forvete Burak Yılmaz, stopere Isimat Mirin'i alan siyah-beyazlılar, bir de sağ bek alarak transferi kapatmayı hedefliyordu.
Ancak görüşülen savunma oyuncularından onay alamayan yönetim, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in de, "Elimizdeki oyuncularla bu açığı kapatabiliriz" cümlesiyle biraz olsun rahatlasa da; şimdi de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı.
B PLANI HAZIRLANDI
Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar; ardından Ricardo Quaresma'nın da takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine kanat oyuncusu arayışlarını yeniden hızlandırdı.
Beşiktaş, Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı.