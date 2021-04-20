Avrupa Süper Ligi oluşumu sonrası Türkiye'ye tarihi çağrı!
Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanması dünya futbolunda bomba etkisi yarattı. Uluslararası birçok federasyonun tepki gösterdiği turnuva hakkında Rusya'dan Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine 'yeni bir lig' organize edilmesi konusunda tarihi bir öneri geldi.
20.04.2021 11:33
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12 kurucu kulübün Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyurması sonrası tartışmalar büyürken konuyla ilgili üst üste açıklamalar geldi.
UEFA ve FIFA yapılan bu girişimin karşısında olduklarını belirterek, söz konusu turnuvaya katılacak takımlara yaptırım uygulanacağının sinyalini verdi.
Avrupa Süper Ligi Başkanı ve aynı zamanda Real Madrid Başkanı Florentino Perez, tüm takımlardan imza aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade etti.
Son yıllarda büyük zarar elde ettiklerini belirten Perez, yeni düzenlenecek turnuvanın maddi anlamda katılımcı takımlara büyük getirisi olacağını ve rekabeti artıracağını de artıracağını savundu.
Avrupa Süper Ligi tartışmaları son sürat devam ederken Rusya'dan Orta Doğu ve Türkiye'ye tarihi bir çağrı geldi.