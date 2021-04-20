Avrupa Süper Ligi oluşumu sonrası Türkiye'ye tarihi çağrı!

Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanması dünya futbolunda bomba etkisi yarattı. Uluslararası birçok federasyonun tepki gösterdiği turnuva hakkında Rusya'dan Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine 'yeni bir lig' organize edilmesi konusunda tarihi bir öneri geldi.

20.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





