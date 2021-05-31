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Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da başkanlık seçimleri öncesi belirsizlik sürerken, takımdaki birçok futbolcunun geleceği de soru işareti durumunda. Teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bugün itibarıyla sona eriyor. Terim'in yanı sıra sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan tam 12 futbolcunun sözleşmesi de bugün itibarıyla bitti. Bu isimlerden bazıları ile yolların ayrılacağı öğrenilirken, Terim'in takımda kalması durumunda birkaçı ile yola devam edeceği iddia edildi. İşte detaylar...

31.05.2021 15:40 - Son Güncelleme: 31.05.2021 15:40
Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar öncelikli olarak seçim sürecini tamamlayarak kulübün yeni başkanını belirleyecek. Bu sürecin ardından transferlere başlayacak olan Aslan'da birçok ismin sözleşmesi de sona eriyor.

Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

İşte o isimler...

Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

ARDA TURAN

Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden! Kritik tarih 30 Haziran...

EMRE TAŞDEMİR