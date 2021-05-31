Şenol Güneş'ten farklı kadro! İşte Türkiye - Gine maçı muhtemel 11'leri...
Türkiye Euro 2020 hazırlıklarına bugün oynayacağı Gine maçıyla devam edecek. A Milliler, Antalya'da Gine ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu karşılaşma öncesi farklı bir kadro ile sahaya çıkarak takımın durumunu görmek istediğini ifade etmişti. Kritik karşılaşma öncesi Türkiye ve Gine milli takımlarının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte son dakika gelişmeleri...
Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci provasına bugün çıkacak. İlk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez Gine'yi ağırlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Hafta başından bu yana tam kadro çalışmalarına devam eden Türkiye, Gine'ye karşı birçok oyuncusunu sahaya sürecek. 30 kişilik kadroyu yarın 26'ya düşürmek zorunda olan A Milli Takım, bu karşılaşmadan sonra 4 ismi kamptan yollayacak.
GÜNEŞ'İN 75. MAÇI
Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 75. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 21'si özel 74 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.
2021'İN 5. SINAVI
Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Gine ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 5. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Türkiye, Azerbaycan'ı da hazırlık maçında 2-1 yenmeyi başardı.
İŞTE TÜRKİYE - GİNE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...