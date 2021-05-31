Şenol Güneş'ten farklı kadro! İşte Türkiye - Gine maçı muhtemel 11'leri...

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci provasına bugün çıkacak. İlk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez Gine'yi ağırlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Hafta başından bu yana tam kadro çalışmalarına devam eden Türkiye, Gine'ye karşı birçok oyuncusunu sahaya sürecek. 30 kişilik kadroyu yarın 26'ya düşürmek zorunda olan A Milli Takım, bu karşılaşmadan sonra 4 ismi kamptan yollayacak.